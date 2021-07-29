Son dakika | Orman yangınları hakkında Bakanlar Pakdemirli, Kurum ve Çavuşoğlu Antalya'da açıklamada bulunuyor

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da orman yangınları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bekir Pakdemirli'ni açıklamaları şöyle:

"8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir.

Tüm yangınlara 3 uçak 38 helikopterle, tüm kurumlardan katılan 4 bin personelle müdahale ediyoruz. 183 vatandaşımız etkilendi. 15'i taburcu oldu. Manavgat Devlet Hastanesinde 10 entübe hastamız başka hastaneye taşındı. Maalesef Antalya'da 3 can kaybımız var. Başımız sağ olsun.

6 bin dekar tarım arazimizde zarar olduğu tespit edildi. Yüksek rüzgarın devamı söz konusu.

Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var."

BAKAN KURUM: HASAR TEPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan şu şekilde:

Ben de yangın sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Devletin tüm imkanları Manavgatımız için seferber edildi. 7 gün 24 saat esasına uygun çalışıyorlar. Ekiplerimiz arama kurtarma ve yangın söndürme faaliyetlerini yürütüyor, diğer taraftan bakanlığımız hasar tespit çalışması yapıyor.

Sahada tamamı... Yangın söndürülünce hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayacağız. Evrenseki, mahallesinde kalender mahallesinde Yavrudoğan, Çolaklı, Yeniköy mahallelerinde hasar tespiti devam ediyor. 76 yapı 155 bağımsız bölüm incelendi. 77 bağımsız bölüm yanarak yıkık olduğu tespit edildi.

TOKİ tarafından daha önceden Rize'de Artvin'de ne yaptıysak kalıcı konutların yapım sürecini başlatacağız.

Antalyamızın yaralarını sarmak için kira, taşınma, eşya yardımlarını da koordine edeceğiz. Değişik illerde de orman yangınları var. Ekiplerimiz sahada tespitlerini yapmaktadır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Manavgat Antalya'nın değişik bölgelerindeki yangınları değil. Diğer yangınları da takip ediyoruz. Manavgat bölgesi Antalya'da yangının en yoğun olduğu bölge. Vatandaşlarımızdan 3'ü vefat etti. Hastanede 15 vatandaşımız var. Hayati tehlikeleri yok. 10 entübe vatandaşımızı risk yok ama panik olmasın diye Alanya ve Serik Devlet Hastanelerine yönlendirdik. Yoğun bakımlarda olağanüstü durum yok.

Vatandaşlarımıza yardımları zamanında oluşturmak için lojistik merkez oluşturuldu. AFAD ve Kızılay yardımlarda bulunuyor. 6 bölgede Kızılay sıcak yemek servis ediyor. Giyecek gibi acil ihtiyaçlar için muhtarlarla iletişime geçildi. Buradan da duyuru yapmak istiyoruz. Yiyecek dahil her türlü ihtiyacı karşılamak konusunda tedbirlerimizi aldık.

Manavgat'ta 720 kapasiteli bir yurdumuzu tahsis etmiş bulunuyoruz. Bu yurdumuzda dün gece 90 kişi kaldı. Vatandaşlarımızın çoğu eşinde dostunda kalıyor. Otelcilerimiz de çalışanlar dahil herkese iletmek için kumanya oluşturdu.

Marmaris'te bazı otellerimize yakın yerden yangın geçti. Güvercinlikte 2 otelimize yakın yerde var. Ama bu bölgede turizm bölgesinden uzak ama turizmcilerimiz son derece duyarlı.