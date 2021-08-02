Son dakika | Orman yangınlarında son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada devam eden orman yangınlarının sayısını belirtti.

6 ilde 13 yangının sürdüğünü belirten Bakan Pakdemirli son durumu aktardı.

Bakan Pakdemirli; 16 uçak, 9 İHA, 51 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelin devam eden yangınlarda görev yaptığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ormanın Kahramanları’nın 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor.

An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor."