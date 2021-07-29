Son dakika | Osmaniye Derebeobası mevkindeki yangınla ilgili gelişme: 5 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Dereobası Mahallesi'ndeki çıkan orman yangınında kundaklama şüphesi üzerinde duruluyordu. Bu kapsamda harekete geçen ekipler kontrol edilen yangının ardından 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU?

Osmaniye merkeze bağlı Dereobası köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyümüştü. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edilmiş, Ürün ve Olukbaşı Yaylası'ndaki bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Daha sonra ise yangın itfaiye ekiplerinin mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.