Son dakika! 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM'nin resmi internet adresinde adaylara duyuruldu. Yapılan açıklamada,

"Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

2022-ALES/1 Sınav Sonuçları

ALES SINAV YORUMLARI TWİTTER 17 NİSAN 2022 | ALES SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI 2021?

ALES sınavı hakkında adayların çoğunluğu 'zor' değerlendirmesinde bulundu. Sınav çıkışı adaylar sınavın zor olduğundan yakınırken, bazı adaylar ise zor diyenlere anlam veremedi. Sınava girenlerin en çok paragraftan yakınması da dikkat çekti.

ALES KAÇ DAKİKA?

Sınavda öğrencilerin tüm soruları 150 dakikada yani 2,5 saatte cevaplamaları gerekmektedir.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve

sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmelerinin, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmalarının yasak olduğu belirtildi. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecek.

Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacak.

ALES’TE KAÇ SORU VAR?

ALES'te adaylara 50 sayısal 50 sözel olarak toplam 100 soru sorulmaktadır. Sınav sonuçları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirilecekler için, adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2021-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl/nereye yapılacağının belirlenmesi: Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar:

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle "eDevlet Kapısı" uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.