Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi 2021? Sıfır araçlara ÖTV indirimi yapılacak mı?

Normalleşme sürecine geçilmesi, aşılanmanın artması, hem sıfır hem de ikinci el pazarında önemli bir düzelmeye sahne oldu ancak fiyatlar da artmaya devam ediyor. Bu sebeple artık arabaların modelleri değil, fiyatları konuşuluyor.

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Hyundai’nin İzmit’teki fabrikasında ürettiği yeni model Bayon’un Çanakkale’de gerçekleştirilen test sürüşü organizasyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel modelin alt donanım paketlerini şu an için yüzde 50’lik dilimde tutabildiklerini vurgulayarak, “Ancak hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

RESMİ BİR GELİŞME YOK

Öte yandan bakanlığa yakın kaynaklardan, sektör temsilcilerinin bu yönde talebinin olduğu ancak ÖTV matrahının değişimine ilişkin resmi bir gelişmeyi henüz teyit edemeyecekleri bilgisi alındı.

Yerli üretim araçlarına teşvik etmek adına düzenlenen matrah dilimlerinde yerli üretimlerin dahi bir kısmı yüksek dilimlerde kaldı. Bu konuya dur demek için sektör temsilcileri süreçlerini hızlandırdı. Matrahta düzenleme talebi ile bakanlığın kapısını çaldı.

Markanın İzmitli B-SUV modeli Bayon'un lansmana özel başlangıç fiyatının 201 bin 900 TL olduğunu vurgulayan Murat Berkel, "Markamızın toplam satışlarında Türkiye'de üretilen modellerimizin oranı yüzde 55'i geçti. Bayon da burada ürettiğimiz bir model olarak satışlarımıza önemli katkı verecek. Ancak bazı donanım paketlerinde yüzde 80'lik ÖTV diliminde kalıyor. Elite donanım paketinde otomatik şanzıman ile birlikte 280 bin seviyesinin üzerine çıkıyor. Bayilerimiz bu donanım paketinde de aracı yüzde 50'lik dilimde tutabilmek için kâr marjlarından kısarak satış yapıyor" dedi.