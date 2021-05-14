SON DAKİKA| Pençe Şimşek Harekatı bölgesinden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetleri esnasında teröristlerin taciz ateşi sonucu 1 askerimizin şehit düştüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

"TEK BİR ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise şöyle denildi: "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina'da Kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."