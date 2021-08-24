Son dakika | Pentagon Sözcüsü Kirby: Kabil'den çekilmede 31 Ağustos tarihinde değişiklik yok
Son dakika haberi.. Pentagon Sözcüsü John Kirby Afganistan'a ilişkin yaptığı açıklamada "Kabil'den çekilmede 31 Ağustos tarihinde değişiklik yok" dedi.
Son dakika haberi.. Pentagon Sözcüsü John Kirby Afganistan'a ilişkin canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kirby'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
"Kabil'den çekilmede 31 Ağustos tarihinde değişiklik yok
31 Ağustos sonrası için gerekirse görüşme yapılacaktır"
Detaylar geliyor...