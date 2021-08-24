Son dakika | Pentagon Sözcüsü Kirby: Kabil'den çekilmede 31 Ağustos tarihinde değişiklik yokSüper Loto sonuçları 24 Ağustos 2021 Salı | 24.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atan sapık akraba tutuklandı!İBB'de Hamidiye Su skandalı! Damıtılan kuyu suyu, kaynak suyu diye satılmışBozkurt'ta sele kapılan futbolcu Eray Çelebi'den 14 gündür haber alınamıyor!İlalan isminin anlamı nedir, İlalan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bilkan isminin anlamı nedir, Bilkan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Vedide isminin anlamı nedir, Vedide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Vahide isminin anlamı nedir, Vahide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hamdin isminin anlamı nedir, Hamdin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Pentagon Sözcüsü Kirby: Kabil'den çekilmede 31 Ağustos tarihinde değişiklik yok

Son dakika | Pentagon Sözcüsü Kirby: Kabil'den çekilmede 31 Ağustos tarihinde değişiklik yok

Son dakika haberi.. Pentagon Sözcüsü John Kirby Afganistan'a ilişkin yaptığı açıklamada "Kabil'den çekilmede 31 Ağustos tarihinde değişiklik yok" dedi.

Son dakika | Pentagon Sözcüsü Kirby: Kabil'den çekilmede 31 Ağustos tarihinde değişiklik yok

Son dakika haberi.. Pentagon Sözcüsü John Kirby Afganistan'a ilişkin canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kirby'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Kabil'den çekilmede 31 Ağustos tarihinde değişiklik yok

31 Ağustos sonrası için gerekirse görüşme yapılacaktır"

Detaylar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT