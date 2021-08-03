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  3. Son dakika | Pentagon yakınlarında silah sesleri duyuldu! Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Son dakika | Pentagon yakınlarında silah sesleri duyuldu! Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) yakınlarındaki bir metro istasyonundan gelen silah sesleri üzerine Pentagon’a giriş ve çıkışların kapatıldığı öğrenildi.

Son dakika | Pentagon yakınlarında silah sesleri duyuldu! Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) yakınlarındaki bir metro istasyonunda birden çok silah sesi duyuldu.

Ülke basınına yansıyan haberlere göre; ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına giriş ve çıkışlar metro istasyonun oradan silah sesleri gelmesi üzerine kapatıldı.

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Savunma Bakanlığına ait sosyal medya  hesabından da binanın, ulaşım merkezindeki bir olay nedeniyle kapatıldığı belirtildi. Açıklamada  bölgeden bir süre uzak durulması istenildi.

Son dakika | Pentagon yakınlarında silah sesleri duyuldu! Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Son dakika | Pentagon yakınlarında silah sesleri duyuldu! Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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