Son dakika | Pentagon yakınlarında silah sesleri duyuldu! Giriş ve çıkışlar kapatıldı Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) yakınlarındaki bir metro istasyonundan gelen silah sesleri üzerine Pentagon’a giriş ve çıkışların kapatıldığı öğrenildi.

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Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) yakınlarındaki bir metro istasyonunda birden çok silah sesi duyuldu. Ülke basınına yansıyan haberlere göre; ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına giriş ve çıkışlar metro istasyonun oradan silah sesleri gelmesi üzerine kapatıldı. ABD SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN FLAŞ AÇIKLAMA Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından da binanın, ulaşım merkezindeki bir olay nedeniyle kapatıldığı belirtildi. Açıklamada bölgeden bir süre uzak durulması istenildi. Berkem Temizel Gece Editörü abdpentagon