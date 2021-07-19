Son dakika | Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan çarpıcı 'koronavirüs' paylaşımı: Rakamlar yeniden yükselişe geçecek

Son dakika haberi... Sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüsün yazın yavaşlamadığını belirtti.

Koronavirüs tablosuna da yansıyan ilk düşüşlerin aşılamadan kaynaklandığını belirten Çilingiroğlu, 9 günlük tatil dolayısıyla otellerin ve her tatil beldesinin dolup taştığına dikkat çekerek rakamların yeniden yükselişe geçeceğini ifade etti.

"KÖTÜ BİR SONBAHAR GELİYOR"

Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu virüs yazın yavaşlamadı. Görülen ilk düşüşler aşı nedeniyle idi. Malum 9 günlük tatil ve oteller, her tatil beldesi doldu taştı. Artık rakamlar yeniden yükselişe geçecek. Çünkü bir etkisiz Çin aşısı olanlar var, birde aşı olmayanlar. Kısacası Kötü bir sonbahar geliyor"