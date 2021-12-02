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  4. Son dakika | Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan İrfan Can Kaveci kararı

Son dakika | Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan İrfan Can Kaveci kararı

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Göztepe maçında yaşanan olaylar dolayısıyla 2 maç men cezası aldı.

Son dakika | Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan İrfan Can Kaveci kararı

Son dakika haberi...  29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında deplasmanda Göztepe'ye konuk olmuş ve maç 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Göztepe maçında rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası verildi.

Detaylar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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