Son dakika | Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan İrfan Can Kaveci kararı

Son dakika haberi... 29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında deplasmanda Göztepe'ye konuk olmuş ve maç 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Göztepe maçında rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası verildi.

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