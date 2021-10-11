Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem!İsmet Uçma kimdir, nereli? Kaç yaşında neden öldü?Kılır ne demek, TDK'ya göre Kılır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybettiYasak Elma 115. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yasak Elma 115. bölüm canlı izleMuhasebe Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Muhasebe Müdürü Maaşları ve İş İlanlarıLetonya - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiŞetlant ne demek, TDK'ya göre Şetlant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dr. Ramazan Şadet Güvercin kimdir? Nereli, kaç yaşında? Dr. Ramazan Şadet Güvercin öldü mü, neden öldü?Kulüp dizisi ne zaman başlayacak? Kulüp konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Rekabet Kurumu'ndan çarpıcı Trendyol kararı: Soruşturma başlatıldı

Son dakika | Rekabet Kurumu'ndan çarpıcı Trendyol kararı: Soruşturma başlatıldı

Son dakika... Rekabet Kurumu, Trendyol firması ve aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Son dakika | Rekabet Kurumu'ndan çarpıcı Trendyol kararı: Soruşturma başlatıldı

Türkiye'de milyonlarca kişinin tercih ettiği e- ticaret platformu Trendyol hakkında flaş bir karar verildi. Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin (Trendyol) çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmanın Rekabet Kurulunca karara bağlandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak;  Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 21-44/650-M sayı ile karar verdi."

Trendyol'un internet sitelerinde algoritmayı kullanarak kendi markalarını öne çıkarıp kendisine avantaj sağladığı belirtildi. 

Son dakika | Rekabet Kurumu'ndan çarpıcı Trendyol kararı: Soruşturma başlatıldı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT