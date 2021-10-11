Son dakika | Rekabet Kurumu'ndan çarpıcı Trendyol kararı: Soruşturma başlatıldı

Türkiye'de milyonlarca kişinin tercih ettiği e- ticaret platformu Trendyol hakkında flaş bir karar verildi. Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin (Trendyol) çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmanın Rekabet Kurulunca karara bağlandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 21-44/650-M sayı ile karar verdi."

Trendyol'un internet sitelerinde algoritmayı kullanarak kendi markalarını öne çıkarıp kendisine avantaj sağladığı belirtildi.