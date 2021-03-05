SON DAKİKA! Rıdvan Dilmen'den kötü haber: Yorumculuğu bıraktı

Son dakika haberi... NTV'de Yüzde Yüz Futbol Programında yorumculuk yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen kanaldan ayrıldığını açıkladı. Kişisel Twitter hesabı üzerinden sevenlerini bilgilendiren Dilmen, vicdanen rahat olduğunu, hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili herhangi bir saygısızlığının olmadığını dile getirdi.

"BİLGİ VE BELGELERLE TEK TEK İFŞA EDECEĞİM"

Eski futbolcu ve yılların yorumcusu Rıdvan Dilmen'in bu karrı sevenlerini üzerken, ünlü futbol yorumcusu, yakın geçmişte ailesine ve kendisine yönelik iftira kampanlarının aktörlerini, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğini belirtti.

43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiği Türk futbolu ailesindeki yerini bugün itibarıyla sonlandırdığını söyleyen Dilmen, NTV ailesine ve Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk'e de teşekkürlerini sundu.

