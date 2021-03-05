Odun yüklü traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdiSon dakika... Bakan Pakdemirli'den destek ödemesi müjdesi: Bugün başlıyorİzmir'de toplu ulaşımda cumartesi düzenlemesi!SON DAKİKA! Rıdvan Dilmen'den kötü haber: Yorumculuğu bıraktıTürkiye'de kadınların yaşam süresi erkeklerden 5 yıl fazlaŞehitlere hakaret eden kadın yakalandıKasetle şantaj yapıldığını söyleyip istifa etmişti: Teoman Sancar olayında flaş gelişme!Sokağa çıkma yasağı kalkan iller 2021 | Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyona giriş tarihi ertelendi! İşte filmin yeni tarihi...Fenerbahçelilere müjde! Luiz Gustavo sakatlığını atlattı, takıma döndü
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. SON DAKİKA! Rıdvan Dilmen'den kötü haber: Yorumculuğu bıraktı

SON DAKİKA! Rıdvan Dilmen'den kötü haber: Yorumculuğu bıraktı

Son dakika haberi...  NTV'de Yüzde Yüz Futbol Programında yorumculuk yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen kanaldan ayrıldığını açıkladı.

SON DAKİKA! Rıdvan Dilmen'den kötü haber: Yorumculuğu bıraktı

Son dakika haberi...  NTV'de Yüzde Yüz Futbol Programında yorumculuk yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen kanaldan ayrıldığını açıkladı. Kişisel Twitter hesabı üzerinden sevenlerini bilgilendiren Dilmen, vicdanen rahat olduğunu, hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili herhangi bir saygısızlığının olmadığını dile getirdi. 

"BİLGİ VE BELGELERLE TEK TEK İFŞA EDECEĞİM"

Eski futbolcu ve yılların yorumcusu Rıdvan Dilmen'in bu karrı sevenlerini üzerken, ünlü futbol yorumcusu, yakın geçmişte ailesine ve kendisine yönelik iftira kampanlarının aktörlerini, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğini belirtti. 

43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiği Türk futbolu ailesindeki yerini bugün itibarıyla sonlandırdığını söyleyen Dilmen, NTV ailesine ve Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk'e de teşekkürlerini sundu. 
 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
1
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT