Son dakika | Rus yetkili resmen açıkladı! Türkiye ile Rusya, ikinci parti S-400 hava savunma sistemi için anlaşma imzaladı

Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin ikinci partisini almak için bu ülkeyle anlaşmaya vardı. Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev, ikinci parti sistemlerin tedariki için sözleşme imzalandığını söyledi.

S-400'ÜN PARÇALARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Şugayev, anlaşmanın içeriğinde S-400 hava savunma sisteminin bileşenlerinin bir kısmının Türkiye'de üretilmesinin de olduğunu söyledi.

Şugayev, sözleşmenin şu anda pratik olarak uygulandığını ifade etti.

ASKERİ TEKNİK İŞBİRLİĞİ ERDOĞAN - PUTİN ANLAŞMASINA GÖRE İLERİLİYOR

Şugayev, Türkiye ile Rusya arasındaki askeri - teknik iş birliğinin iki ülke cumhurbaşkanı arasında varılan anlaşma doğrultusunda geliştiğini belirterek," Türk ortaklarla şeffaf ve karşılıklı yarar temelinde çalışmaya devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Şugayev ayrıca, S-400 hava savunma sisteminin "benzersiz bir sistem" olduğunu belirterek, şimdiye kadar hiçbir devletin "benzer bir sistem üretmediğini" sözlerine ekledi.

İLK PARTİ İÇİN 2.5 MİLYAR DOLAR ÖDENMİŞTİ

Öte yandan Türkiye, Rusya'dan aldığı ilk parti S-400 hava savunma sistemleri için bu ülkeye 2,5 milyar dolar ücret ödemişti.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir." denildi.

TÜRKİYE NEDEN S-400 ALIYOR?

ABD'nin, müttefiki Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, farklı alternatiflere yönelerek, Rusya'nın cazip teklifini değerlendirdi ve S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı verdi.

Suriye savaşı başta olmak üzere güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artan ve hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye, NATO müttefiklerince de desteklenmemesi nedeniyle kendi hava savunma sistemlerini oluşturmaya yöneldi.

Türkiye'nin Rusya'dan teslim almaya hazırlandığı günümüzün önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikler, teknoloji transferi ve ortak üretim açısından rakiplerine göre ön plana çıkıyor.

Rusya'dan ikinci parti S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya hazırlanan Türkiye, ulusal güvenliği doğrultusunda bu sistemleri satın alarak hava sahasını olası tehditlerden korumayı amaçlıyor.