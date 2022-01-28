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  3. Son dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna ile savaş olmayacak"

Son dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna ile savaş olmayacak"

Son dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile aralarında bir savaş olmayacağını bildirdi.

Son dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna ile savaş olmayacak"

Son dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tartışma konusu olan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin savaşla sonuç bulmayacağını açıkladı. "Ukrayna ile savaş olmayacak" diyerek, "Ukrayna ile savaş olmayacak ancak çıkarlarımızın görmezden gelinmesine izin vermeyiz" ifadelerine yer veren Lavrov, uzlaşmacı bir tavır sergiledi.

Son dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna ile savaş olmayacak"

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın doğusundaki sınır bölgesinde Rusya ile yaşanan ve zaman zaman küçük çaplı çatışmalar, iki ülke arasında gerilimlere sebep oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." ifadelerine yer vermişti.

Son dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna ile savaş olmayacak"

TÜRKİYE ARA BULUCU OLACAKTI

Bahsi geçen duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir defa Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz, herhangi bir işgale yönelik gelişmenin olması, savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi ihlal doğurur. Rusya'nın tabi alan olarak bölgenin en büyük ülkesi, güç olarak en güçlü devleti, burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel devam ediyor. Tarihinde olmayan sulh içinde Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var. siyasi, askeri bazda ilişkiler gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile aynı şekilde ilişkilerimiz gayet iyi. Olumlu gelişmeleri biz Rusya - Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz." ifadelerini kullanmış, iki ülke arasında ara buluculuk görevini üstleneceğini belirtmişti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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