UEFA resmen duyurdu! Rusya EURO 2024'ten men edildi!

UEFA Ukrayna'da devam eden savaşlardan dolayı Rusya'nın EURO 2024'ten men edildiğini açıkladı.

Rukiye Karapunar
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UEFA resmen duyurdu! Rusya EURO 2024'ten men edildi!

UEFA'dan yapılan açıklamada, Hırvatistan'ın Hvar Adası'nda gerçekleştirilen İcra Kurulu toplantısının ardından EURO 2024'ün yol haritası ve eleme kuraları prosedürlerine ilişkin bazı kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle, UEFA İcra Kurulu'nun 28 Şubat'ta tüm Rus takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilmesine yönelik aldığı kararın 15 Temmuz'da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onaylandığı hatırlatılarak, Rusya'nın eleme kuralarına katılamayacağı vurgulandı.

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