Son Dakika | Rusya ve Ukrayna'nın ikinci barış görüşmesi yarın sabah gerçekleştirilecek!

Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mykhailo Podolyak, Çarşamba günü Reuters'e verdiği demeçte,

Rusya ile daha fazla müzakerelerin görüşüldüğünü söylemişti.

İkinci tur görüşmelerin tarihi hakkında soruya yanıt veren Podolyak "Bu konu şimdilik tartışılıyor" ifadesini kullanmıştı.

Rus Ajansı ise görüşmelerin ileri bir tarihe ertelendiğini doğrulamış ve Rus ajansı "Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere ertelendi, ikinci tur daha sonraya bırakıldı" açıklamasında bulunmuştu.

KREMLİN: BİZ MÜZAKERE İÇİN HAZIRIZ

Kremlin'den yapılan açıklamada ise "Biz müzakere için hazırız. Ukrayna heyetinin katılıp katılmayacağı henüz belli değil" açıklamasında bulunulmuştu.

Son aktarılanlara doğrultusunda Rusya ve Ukrayna'nın ikinci müzakereleri 3 Mart sabahı Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirilecek.