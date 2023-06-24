Son dakika: Rusya'da darbe mi oluyor? Wagner'den Rusya'ya savaş ilanı!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında tansiyon yükseldi.

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.

Haberin Devamı

Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyen Prigojin, "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı. Askerlerin hayatlarını ihmal ediyorlar. Onlar adalet kelimesini unuttular, biz onu geri getireceğiz. Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak. Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.

WAGNER’DEN RUSYA’YA MİSİLLEME

Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigojin, "Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek" diye konuştu.

Haberin Devamı

WAGNER KURUCUSU PRİGOJİN'DEN AÇIKLAMA

Wagner Kurucusu Prigojin yaptıı açıklamada, "Savunma Bakanlığı'na tavizler vermeye, silahlarımızı teslim etmeye, vatan savunmasına nasıl devam edeceğimize dair bir çözüm bulmaya hazırdık. Ancak bu pislikler sakinleşmedi. Bugün dağılmadığımızı görünce arka kamplarımıza roketli saldırılar düzenlediler. Bir sonraki adım biz atacağız. PMC Wagner Komutanlar Konseyi karar aldı: Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı. Askerlerin hayatını ihmal ediyorlar. 'Adalet' kelimesini unuttular, biz geri getireceğiz. Yok edenler bugün onlarca, on binlerce Rus askerini yok eden adamlarımız cezalandırılacak. Yolumuzda kimse direnmesin, direnmeye çalışan herkesi tehlike olarak kabul edip kontrol noktaları da dahil olmak üzere derhal imha edeceğiz; ve başımızın üstünde gördüğümüz herhangi bir havacılık unsuru da bunlara dahil. Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. İdeal olarak bizim yolumuzdakiler dışarı çıkmasınlar. İşimiz bittikten sonra ne başlattıysak, vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Cumhurbaşkanlığı makamı, Hükümet, İçişleri Bakanlığı, Rusya Ulusal Muhafızları ve diğer departmanlar eskisi gibi çalışmaya devam edecek. Rus askerini yok edenlerle hesaplaşacağız ve geri döneceğiz cepheye. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet." ifadelerini kullandı.

PESKOV'DAN AÇIKLAMA

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, “Devlet Başkanı Putin’e Prigozhin ile ilgili bilgi verildi. Gerekli önlemler alınıyor.” ifadelerin kullandı.

RUSYA'DAN İDDİALARA RET

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Paralı Asker Grubu Wagner’in Kurucusu Yevgeny Prigojin’in Rusya’nın füze saldırısı düzenlediği iddialarını reddetti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus Paralı Asker Grubu Wagner’in kurucusu Yevgeny Prigojin’in Rusya’ya misilleme yapacağını açıklamasının Rusya’dan yanıt gecikmedi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Prigozjin'in Rus askerlerine yönelttiği suçlamaların doğru olmadığı ifade edilerek yapılan tüm açıklamaların ve videoların provokasyon olduğu ifade edildi. Açıklamada Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri operasyonlarına devam ettiği de eklendi.