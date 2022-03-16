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  3. Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak" dedi, devrim niteliğindeki gelişmeyi duyurdu!

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak" dedi, devrim niteliğindeki gelişmeyi duyurdu!

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, sağlıkta şiddet suçlarının önlenebilmesi için TBMM'ye sunulan kanun teklifinin adalet komisyonuna sevk edildiğini duyurarak "Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak" dedi, devrim niteliğindeki gelişmeyi duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malpraktis davalarındaki haksızlığın giderilebilmesi için atılan adımda, devrim niteliğinde bir gelişme yaşandığını duyurdu. Bakan Koca paylaşımında, "Sağlık camiası için, Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Marttan sonra ikinci büyük gün. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak! Bugün büyük bir adım atıldı." ifadelerine yer vererek, sağlıkta şiddet suçlarının önlenebilmesi adına atılan adımda gelinen son noktayı kamuoyuna duyurdu.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak dedi, devrim niteliğindeki gelişmeyi duyurdu!

"BAZI ŞEYLER ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Bakan Koca'nın paylaşımına "Yüce Meclisimize teşekkür ederiz" başlığı atarak, "Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için Türk Ceza Kanununda, Ceza Mahkemesi Kanununda ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Teklifi, TBMM'ye sunulmuş, ve Adalet Komisyonuna sevk edilmiştir. Yüce Meclisimiz devrim niteliğindeki bu değişiklikleri gündemine almıştır. Teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak dedi, devrim niteliğindeki gelişmeyi duyurdu!

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak dedi, devrim niteliğindeki gelişmeyi duyurdu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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