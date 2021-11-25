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  3. Son dakika | Bakan Koca müjdeyi bu sözlerle duyurdu: Dünyanın bu alandaki en gelişmişi

Son dakika | Bakan Koca müjdeyi bu sözlerle duyurdu: Dünyanın bu alandaki en gelişmişi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada yerli aşı Turkovac'ın acil kullanım onayına başvurduklarını anımsatarak sevindirici olan yeni bir müjdeyi vermek istediğini ifade etti.

Son dakika | Bakan Koca müjdeyi bu sözlerle duyurdu: Dünyanın bu alandaki en gelişmişi

Son dakika haberi... Sabah Turkovac aşısı için Acil Kullanım Onayı’na başvurduklarını hatırlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni bir müjdeyi vermek istediğini belirterek,  proje çalışmaları tamamlanan 50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezinin ihalesinin yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TURKOVAC aşımızın acil kullanım onayına başvurduğumuzu söylemiştim. Şimdi yine sevindirici olan yeni bir müjdeyi vermek istiyorum. Özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metre kare büyüklüğünde olan aşı ARGE üretim merkezimizi önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Dünyada bu anlamda bu altyapıyla bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ediyorum.

700 dolar olan ilacın 30-35 kat oranında daha az maliyetle olan ilacı 3-4 hafta içinde vatandaşla buluşturacağız. Bu da üçüncü müjde olsun. 40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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