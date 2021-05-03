Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel haberi verdi: Hastaneye müracaat yarı yarıya düştü

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Ekrem Canalp'le özel bir görüşme yapan Koca, Valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra kameraların karşısına geçen Bakan Koca, koronavirüs salgındaki son durum ve tam kapanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TALEP EDİLEN HUSUSLARI İSTİŞARE ETME FIRSATI BULDUK"

İllerin durumunu yerinde değerlendirmek için geçtiğimiz gün Antalya'da olduğunu anımsatan Koca," Bugün Edirne'deyiz. Edirne'deki çalışmalarımıza Sayın Valimizle görüşerek başladık. Sağlık yatırımlarımız da önemli gündem maddelerimizden olduk. Edirne'deki sağlık alanındaki ihtiyaçları, destek talep edilen hususları istişare etme fırsatı bulduk. Tamamlanmış ve yapılmakta olan yatırımların yanında yeni ihtiyaçları gözden geçirdik. Gün içinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

"VAKA SAYILARINDA HIZLI DÜŞÜŞ SAĞLAYACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Kovid-19 hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam kapanma tedbirlerine geçildiğini kaydeden Bakan Koca," Vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Etkisini vaka sayılarında görmeye başladık. İki haftada hastaneye müracaat sayısı yarıya düştü. Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyumunu talep ediyor, gösterilen hassasiyet için teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

TESTLER DÜŞÜNCE VAKA SAYISI DÜŞTÜĞÜ SÖYLEMLERİ

Bakan Koca, test sayılarının düşmesiyle vaka sayılarının düştüğü söylemlerine ilişkin olarak şöyle konuştu:

"Test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Testler semptom gösteren kişilere veya temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir. Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi, vaka sayısının düşmesinin sebebi değil sonucudur"

"KISMİ DÜŞÜŞÜ TAM KAPAMA İLE ETKİLİ HALE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

" 14 aydır koronavirüs salgınını kontrol etmek adına büyük bir mücadele veriyoruz." diyen Koca, "Geçtiğimiz haftalarda yeni bir pik dönemi yaşadık. ilk etapta alınan kısıtlama tedbirlerinin sağladığı kısmi düşüşü tam kapama ile etkili hale getirmeyi amaçlıyoruz. Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi, vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı, gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, aşı sırası gelen vatandaşları aşı olmaya davet ederek sözlerini noktaladı.