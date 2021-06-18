SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni tip kkoronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında devam eden aşılama programında, son durumu kamuoyu ile paylaştı. 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 50'sinin aşılandığını duyuran Bakan Koca, aşısı henüz yapılmayanlarda da geri sayıma başlandığını duyurdu.

İşte Bakan Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı o paylaşım:

"Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı."

Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının resmi web sitesinde yer alan ve 18 Haziran Cuma sabahı, saat 07.32 itibarıyla güncellenen verilere ülkemizde, aşılamanın başladığı günden bu yana, 38 milyon 865 bin 262 doz aşı uygulandı. 14 milyon 154 bin 173 kişiye ise 2 doz aşı birden yapıldı.

Bununla birlikte, İstanbul'da uygulanan doz sayısı 6 milyon 906 bin 543'e, Ankara'da 3 milyon 284 bin 720'ye ve İzmir'de uygulanan doz sayısı ise 2 milyon 634 bin 782'ye ulaştı.