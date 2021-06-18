TV8 Kırmızı Oda 42. bölüm sezon finali canlı izle | Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i diziye geliyor!Çılgın deneyci herkesi şoke etti: Bir damla yılan zehri bakın kanı ne hale getirdi!Elite 4. sezon ne zaman çıkacak? İşte Elite 4. sezon tarihi!Demet Akalın reklam demişti! Ayrılık sonrası Hadise'nin çıkardığı şarkı gündeme oturduCumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu!13 yaşındaki kız çocuğunun sodasına uyku ilacı attı! Sonrası rezillik... Mahkemenin verdiği karar vicdan sızlattı!Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaza mı geçirdi? Sağlık durumu nasıl?"Cinler bana musallat olup, işkence yaptı" dedi, eşine korku dolu anlar yaşattı!Fransa Lideri Macron'a tokatın ardından ikinci şok! Öğrencilerden akıl almaz soru: Yediğin tokat nasıldı?41 yaşına giren Sıla doğum gününde aşka geldi! İlker Kaleli'ye romantik sözler: "40 sene bekledim"
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı!

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" açıklamasında bulundu

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni tip kkoronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında devam eden aşılama programında, son durumu kamuoyu ile paylaştı. 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 50'sinin aşılandığını duyuran Bakan Koca, aşısı henüz yapılmayanlarda da geri sayıma başlandığını duyurdu. 

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı!

İşte Bakan Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı o paylaşım:

"Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı."

 

 

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı!

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının resmi web sitesinde yer alan ve 18 Haziran Cuma sabahı, saat 07.32 itibarıyla güncellenen verilere ülkemizde, aşılamanın başladığı günden bu yana, 38 milyon 865 bin 262 doz aşı uygulandı. 14 milyon 154 bin 173 kişiye ise 2 doz aşı birden yapıldı.

Bununla birlikte, İstanbul'da uygulanan doz sayısı 6 milyon 906 bin 543'e, Ankara'da 3 milyon 284 bin 720'ye ve İzmir'de uygulanan doz sayısı ise 2 milyon 634 bin 782'ye ulaştı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT