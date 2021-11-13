Son dakika: 13 Kasım 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?FOX TV canlı yayın Elkızı 4. bölüm full, tek parça izle | Elkızı 4. bölüm canlı izleTransplantasyon ne demek, TDK'ya göre Transplantasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Türkiye - Cebelitarık maçı izle TRT 1 | TRT 1 canlı yayın izle linkiATV canlı yayın Kardeşlerim 28. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm Youtube izleBağcılar'da çatışma! 3 kişi hayatını kaybetti!Kuyumcuyu soyan hırsızın savunması pes dedirtti!Son dakika|Sağlık Bakanı Koca tarafından haftalık vaka sayısı açıklandı!Diriğ ne demek, TDK'ya göre Diriğ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kahramanmaraş'ta sır ölüm! Yol kenarında bulundu!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Son dakika|Sağlık Bakanı Koca tarafından haftalık vaka sayısı açıklandı!

Son dakika|Sağlık Bakanı Koca tarafından haftalık vaka sayısı açıklandı!

Son dakika | 30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan paylaşımla açıklandı.

Son dakika|Sağlık Bakanı Koca tarafından haftalık vaka sayısı açıklandı!

Son dakika |  30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan paylaşımla açıklandı.

Fahrettin Koca paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

Son dakika |Sağlık Bakanı Koca tarafından haftalık vaka sayısı açıklandı!

30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun."

Son dakika |Sağlık Bakanı Koca tarafından haftalık vaka sayısı açıklandı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT