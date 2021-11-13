Son dakika |Sağlık Bakanı Koca tarafından haftalık vaka sayısı açıklandı!

Son dakika | 30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan paylaşımla açıklandı.

Fahrettin Koca paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun."