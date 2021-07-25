Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bugüne dek 66 milyon 160 bin 775 doz koronavirüs aşısı yapıldı25 Temmuz 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten duygulandıran paylaşım! Okuyanlar gözyaşlarına hakim olamadıElifida hikayesi nedir? | Elfida sözleri | Haluk Levent Elfida paylaşımıSüper Loto sonuçları 25 Temmuz 2021 Pazar | 25.07.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 25 Temmuz 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları1979'da Nobel Fizik ödülünü kazanmıştı! Ünlü bilim insanı Steven Weinberg yaşamını yitirdi!Steven Weinberg kimdir? Nereli? | Steven Weinberg neden öldü?Anne ve babadan çocuklarına akıl almaz dayak! Acı seslerine komşuları yetiştiKonya'da dehşete düşüren kaza! Ağaç budarken kendi boğazını kesti...
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bugüne dek 66 milyon 160 bin 775 doz koronavirüs aşısı yapıldı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bugüne dek 66 milyon 160 bin 775 doz koronavirüs aşısı yapıldı

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşılarına ilişkin paylaştığı verilere göre; Türkiye'de bugüne dek 66 milyon 160 bin 775 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bugüne dek 66 milyon 160 bin 775 doz koronavirüs aşısı yapıldı
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT