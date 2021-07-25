Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bugüne dek 66 milyon 160 bin 775 doz koronavirüs aşısı yapıldı

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşılarına ilişkin paylaştığı verilere göre; Türkiye'de bugüne dek 66 milyon 160 bin 775 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

39 milyon 486 bin 343 kişiye ilk doz, 22 milyon 853 bin 709 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

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