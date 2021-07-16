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  3. Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İkinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İkinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İkinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 18 yaş ve üstündeki nüfusun yüzde 70'ine Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz aşı yapılması hedeflenirken ikinci ve üçüncü doz uygulamaları da hızla sürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde koronavirüs aşılarına ilişkin paylaştığı verilere göre, 16 Temmuz Cuma günü saat 21.44 itibarıyla Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci doz aşı sayısı 38 milyon 784 bin 201, ikinci doz aşı sayısı da 20 milyon 2 bin 13'e ulaştı.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 62 milyon 365 bin 59'a yükseldi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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