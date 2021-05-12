Son dakika | Sağlık Bakanlığı güzel haberi verdi: Yeni Sinovac aşıları Türkiye'ye geldi
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firmasının ürettiği koronavirüs aşılarını taşıyan uçağın Ankara Esenboğa Havalimanına indiğini açıkladı.
Son dakika... Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, " Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi." denildi.
Bakanlığın açıklamasına göre aşılar, Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledildikten sonra gerekli kontrollerin yapılmasının akabinde hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.
TÜRKİYE, 100 MİLYON DOZ AŞI İÇİN ANLAŞMA YAPMIŞTI
Söz konusu sevkiyatta kaç doz aşının geldiği belirtilmezken birkaç haftalık aranın ardından Coronavac aşıları, tekrar Türkiye’ye gelmiş oldu. Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.