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  3. Son dakika | Sağlık Bakanlığı uygulanan koronavirüs aşısı sayısını açıkladı! 33 milyon dozu aştı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı uygulanan koronavirüs aşısı sayısını açıkladı! 33 milyon dozu aştı

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı uygulanan birinci doz ve ikinci doz toplam aşı miktarı 33 milyonu aştı.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı uygulanan koronavirüs aşısı sayısını açıkladı! 33 milyon dozu aştı

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama hız kazanırken uygulanan aşı miktarı da artmaya başladı. Sağlık Bakanlığının aşılamadaki son durumu gösteren Türkiye aşı tablosu verilerine göre saat 11.57 itibariyle birinci doz 19 milyon 407 bin 126, ikinci doz 13 milyon 615 bin 729 olmak üzere toplam 33 milyon 22 bin 855 doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

 

Son dakika | Sağlık Bakanlığı uygulanan koronavirüs aşısı sayısını açıkladı! 33 milyon dozu aştı

Tayfun Altuntaş
Editör
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