Mesut Özil derbiyle ilgili taraftarlara mesaj verdi: "Kazanmaya gidiyoruz"Düzce Valisi Cevdet Atay kimdir, nereli, Kaç yaşında? Cevdet Atay özgeçmişSon dakika | İstanbul'da hissedildi! Düzce'de 5,3 büyüklüğünde depremİstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Düzce depremine ilişkin ilk açıklama!Deprem mi oldu son dakika? 17 Kasım 2021 Çarşamba Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesiSon dakika! Zonguldak'ta deprem mi oldu 17 Kasım 2021? Zonguldak neden sallandı 17 Kasım 2021?Ankara'da deprem mi oldu 17 Kasım 2021? Ankara neden sallandı 17 Kasım 2021?Son dakika: Sakarya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, büyüklüğünde 17 Kasım 2021 Çarşamba?Bursa'da deprem mi oldu 17 Kasım 2021? Bursa neden sallandı 17 Kasım 2021?Kocaeli'nde deprem mi oldu 17 Kasım 2021? Kocaeli neden sallandı 17 Kasım 2021?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Son dakika: Sakarya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, büyüklüğünde 17 Kasım 2021 Çarşamba?

Son dakika: Sakarya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, büyüklüğünde 17 Kasım 2021 Çarşamba?

Sakarya'da depremi hisseden vatandaşlar internet arama motorlarında Son dakika: Sakarya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, büyüklüğünde 17 Kasım 2021 Çarşamba? sorusuna yanıt arıyorlar.

Son dakika: Sakarya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, büyüklüğünde 17 Kasım 2021 Çarşamba?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Düzce'de deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Sakarya'da da hissedilince vatandaşlar internet arama motorlarında depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğunu öğrenmek için Son dakika: Sakarya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, büyüklüğünde 17 Kasım 2021 Çarşamba?  sorularına yanıt aramaya  başladılar. 

Son dakika: Sakarya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, büyüklüğünde 17 Kasım 2021 Çarşamba?

SON DAKİKA: SAKARYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, BÜYÜKLÜĞÜNDE 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Düzce'nin Çilimli ilçesinde saat 15.40'da yerin 13.3 km altında 5,3 büyüklüğünde meydana geldi. 

 AFAD verilerine göre ise deprem 5.0 büyüklüğünde yerin  18.02 km altında kaydedildi. 

Söz konusu deprem Sakarya'da hissedildi.

Son dakika: Sakarya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, büyüklüğünde 17 Kasım 2021 Çarşamba?

AFAD SON DEPREMLER 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 17 Kasım 2021 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT