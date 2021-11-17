AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Düzce'de deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Sakarya'da da hissedilince vatandaşlar internet arama motorlarında depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğunu öğrenmek için Son dakika: Sakarya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, büyüklüğünde 17 Kasım 2021 Çarşamba? sorularına yanıt aramaya başladılar.

SON DAKİKA: SAKARYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, BÜYÜKLÜĞÜNDE 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Düzce'nin Çilimli ilçesinde saat 15.40'da yerin 13.3 km altında 5,3 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD verilerine göre ise deprem 5.0 büyüklüğünde yerin 18.02 km altında kaydedildi.

Söz konusu deprem Sakarya'da hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 17 Kasım 2021 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.