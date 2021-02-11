Son dakika... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde saat 10.36'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 7.5 kilometre altında kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından depremle ilişkin yapılan bilgilendirmede yorum yapan ve Sakarya'da yaşayan sosyal medya kullanıcıları depremi hissettiklerini ifade etti.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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