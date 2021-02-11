Akvaryum Ustası Meslek Kodu Nedir?Akvaryum Balıkları Üreticisi Meslek Kodu Nedir?Akümülatör (Akü) İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?Son dakika... İzmir Dikili'de 4,0 büyüklüğünde depremAkülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi Meslek Kodu Nedir?Akustik Tecritçisi Meslek Kodu Nedir?Gelinim Mutfakta 11 Şubat Perşembe puan durumu | 11 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: "Takımda tutmak istiyoruz"Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı! Türkiye'de çekmek için harekete geçtiAkupunktur Uzmanı Meslek Kodu Nedir?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde deprem

Son dakika... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde deprem

Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde saat 10.36'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 7.5 kilometre altında kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından depremle ilişkin yapılan bilgilendirmede yorum yapan ve Sakarya'da yaşayan sosyal medya kullanıcıları depremi hissettiklerini ifade etti.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT