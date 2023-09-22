Son Dakika: Saldırı hazırlığı yapan 12 terörist öldürüldü

Son dakika: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist etkisiz hale getirildi.

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Son Dakika: Saldırı hazırlığı yapan 12 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI VERİYORUZ"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz.

SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi."

Son Dakika: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist öldürüldü

SÖZDE ASAYİŞ SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan; bir operasyon haberi de Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan geldi. MİT, terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım'ı, Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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