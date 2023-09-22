Son Dakika: Saldırı hazırlığı yapan 12 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI VERİYORUZ"
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz.
SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi."
Son Dakika: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist öldürüldü
SÖZDE ASAYİŞ SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan; bir operasyon haberi de Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan geldi. MİT, terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım'ı, Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.