Son dakika |Şampiyon Trabzonspor, transfer bombalarını patlattı! Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Larsen ve Denswill KAP'a bildirildi

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, yaz transfer sezonunun bir gün öncesi transfer bombalarını patlattı. Bordo mavili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bilgilendirmeye göre Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ile Doğucan Haspolat ve serbest statüdeki Jens Stryger Larsen ve Denswill'in transferi için görüşmelere başlandı.

Trabzonspor'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transferi için yapılan Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Eren Elmalı

Doğucan Haspolat

Son olarak İtalya Seria A Ligi ekiplerinden Udinese'de forma giyen sol bek Larsen'in transferi için yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Jens Stryger Larsen

Denswill için yapılan KAP bilgilendirmesinde," Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Stefano Wilfred Denswil

TRANSFER DÖNEMİ YARIN BAŞLIYOR

Öte yandan yaz transfer dönemi TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 17 Haziran Perşembe günü başlayacak, 8 Eylül'de sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 2 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek.