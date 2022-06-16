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  3. Son dakika |Şampiyon Trabzonspor, transfer bombalarını patlattı! Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Larsen ve Denswill KAP'a bildirildi

Son dakika |Şampiyon Trabzonspor, transfer bombalarını patlattı! Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Larsen ve Denswill KAP'a bildirildi

Son dakika...Trabzonspor, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ile Doğucan Haspolat ve serbest statüdeki Jens Stryger Larsen ve Denswill'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Son dakika |Şampiyon Trabzonspor, transfer bombalarını patlattı! Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Larsen ve Denswill KAP'a bildirildi

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, yaz transfer sezonunun bir gün öncesi transfer bombalarını patlattı. Bordo mavili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bilgilendirmeye göre Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ile Doğucan Haspolat ve serbest statüdeki Jens Stryger Larsen ve Denswill'in transferi için görüşmelere başlandı. 

Trabzonspor'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transferi için yapılan Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Son dakika |Şampiyon Trabzonspor, transfer bombalarını patlattı! Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Larsen ve Denswill KAP'a bildirildi

Eren Elmalı

Son dakika |Şampiyon Trabzonspor, transfer bombalarını patlattı! Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Larsen ve Denswill KAP'a bildirildi

Doğucan Haspolat

Son olarak İtalya Seria A Ligi ekiplerinden Udinese'de forma giyen sol bek Larsen'in transferi için yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Son dakika |Şampiyon Trabzonspor, transfer bombalarını patlattı! Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Larsen ve Denswill KAP'a bildirildiJens Stryger Larsen

Denswill için yapılan KAP  bilgilendirmesinde," Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri yer aldı. 

Son dakika |Şampiyon Trabzonspor, transfer bombalarını patlattı! Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Larsen ve Denswill KAP'a bildirildi

Stefano Wilfred Denswil

TRANSFER DÖNEMİ YARIN BAŞLIYOR

Öte yandan yaz transfer dönemi TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 17 Haziran Perşembe günü başlayacak, 8 Eylül'de sona erecek. 

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 2 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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