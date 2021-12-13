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  3. Son dakika! Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde skandal hata! Kura çekimi tekrarlanacak!

Son dakika! Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde skandal hata! Kura çekimi tekrarlanacak!

Son dakika! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.

Son dakika! Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde skandal hata! Kura çekimi tekrarlanacak!

Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı. Bunun ardından birçok kulüp eşleşmelere itiraz ederken UEFA'dan da kura çekiminin yeniden yapılacağı açıklaması yapıldı.

YANLIŞ TORBAYA EKLENDİ

Villarreal'in eşleşmesi muhtemele takımların kura torbasına yanlışlıkla aynı grupta yer aldığı Manchester United da eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi United oldu. İki takımın aynı grupta mücadele etmiş olmasından dolayı bu kura geçerli olmadı. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.

Son dakika! Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde skandal hata! Kura çekimi tekrarlanacak!

KURAYA İTİRAZ EDİLDİ

Devamında ise Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı ortaya çıktı. Bunun sonucunda da, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almadı. Kuranın ardından İspanyol ekibi bu duruma itiraz etti.

Son dakika! Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde skandal hata! Kura çekimi tekrarlanacak!

UEFA tarafından yapılan açıklamada eşleşmelerin geçerli olmadığı, saat 17.00'da yeniden kura çekilerek eşleşmelerin belli olacağı duyuruldu.

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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