Son dakika | Şanlıurfa'da Çiçekalan Hudut Karakolu'na hain saldırı: Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit oldu,4 asker yaralandı

Son dakika.. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu’na terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırıdan acı haber geldi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, hain saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı ise şehit olan askerin isminin Uzm.Çvş. Uğurcan Cirnooğlu olduğunu duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika.. Alınan bilgilere göre Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinde hain terör örgütü mensuplarınca Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Çiçekalan Hudut Karakolu’na roketli saldırı düzenlendi. Saldırının bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve takviye askeri ekipler sevk edildi.

Son dakika | Şanlıurfa'da Çiçekalan Hudut Karakolu'na hain saldırı: 1 asker şehit oldu,4 asker yaralandı

Saldırıda yaralanan askerler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Son dakika | Şanlıurfa'da Çiçekalan Hudut Karakolu'na hain saldırı: 1 asker şehit oldu,4 asker yaralandı

Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri ateş destek vasıtalarıyla saldırının gerçekleştiği bölge ile Ayn-El Arap’taki terör noktalarını ateş altına aldı.

Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.

VALİ ACI HABERİ DUYURDU

Konuya ilişkin açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, hain saldırıda bir askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Son dakika | Şanlıurfa'da Çiçekalan Hudut Karakolu'na hain saldırı: 1 asker şehit oldu,4 asker yaralandı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Birecik/Şanlıurfa hududunda 16 Ağustos 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm.Çvş. Uğurcan CİRNOOĞLU şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Son dakika | Şanlıurfa'da Çiçekalan Hudut Karakolu'na hain saldırı: 1 asker şehit oldu,4 asker yaralandıSon dakika | Şanlıurfa'da Çiçekalan Hudut Karakolu'na hain saldırı: 1 asker şehit oldu,4 asker yaralandıSon dakika | Şanlıurfa'da Çiçekalan Hudut Karakolu'na hain saldırı: 1 asker şehit oldu,4 asker yaralandıSon dakika | Şanlıurfa'da Çiçekalan Hudut Karakolu'na hain saldırı: 1 asker şehit oldu,4 asker yaralandı

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