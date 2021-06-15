SON DAKİKA! Sedat Peker'in lideri suç örgütüne operasyon: 25 kişi gözaltına alındı!

Son dakika haberi... Sedat Peker'in elebaşı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in, suç örgütüne yönelik Afyonkarahisar merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah, bir miktar uyuşturucu madde, kelepçe, bir sahte polis kimliği, 24 bin 850 TL ve araba anahtarlığı şeklinde gizli kamera ele geçirildi.

25 ŞÜPHELİDEN İKİSİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Orhan Kalaycıoğlu "kasten yaralama", Mustafa Sarıhan "nitelikli cinsel saldırı, yağma, şantaj, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 5'inin dosyası Köfteci Yusuf soruşturması ile birleştirilerek Bursa'ya gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı