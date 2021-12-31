Simge Aköz kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?Alex de Souza Fenerbahçe paylaşımıyla taraftarları heyecanlandırdı! Teknik direktörlük konusunda "acaba" dedirtti!Eşcinsel Murat Övüç, evli iş adamı sevgilisinin gönderdiği lüks hediyeleri takipçilerinin gözüne soktu! "Nefesim, sığındığım limanım"2022 İstanbul Bilgi Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202511535Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi kim? Burak Yırtar kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?İstanbul Arnavutköy'de zincirleme trafik kazası: 9 kişi yaralandıYasemin Sakallıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?Yeryüzü Doktorları Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ni ziyaret ettiDSİ personeli şehit Cihan Gökkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, şehit Cihan Gökkaya'nın biyografisi...Hakan Ural'dan sitemkar sözler! Beklentisi kalmadığını açıkladı! "İnsanların gidişatı belli ve çok net ortada"
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Şehit Cihan Gökkaya’nın kanı yerde kalmadı! 5 terörist öldürüldü, operasyon sürüyor

Son dakika | Şehit Cihan Gökkaya’nın kanı yerde kalmadı! 5 terörist öldürüldü, operasyon sürüyor

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DSİ personeli Cihan Gökkaya'nın terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olmasının ardından Mehmetçik harekete geçerek bölgede operasyon başlattı. Söz konusu operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor."

 

1074490.jpg

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT