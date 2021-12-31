Son dakika | Şehit Cihan Gökkaya’nın kanı yerde kalmadı! 5 terörist öldürüldü, operasyon sürüyor
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
DSİ personeli Cihan Gökkaya'nın terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olmasının ardından Mehmetçik harekete geçerek bölgede operasyon başlattı. Söz konusu operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
" DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor."