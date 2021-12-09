Son dakika! Sergen Yalçın'ın ayrılığı kesinleşti! Kulüp açıkladı!

Son dakika haberi... Son maçlarda galibiyete hasret kalan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, işlerin olumsuz gittiğini ve Beşiktaş'a zarar vermemek adına adımlarını atacaklarını her fırsatta dile getiriyordu. Kayserispor karşısındaki sonuca göre hareket etmesi beklenen Yalçın, bu maçı beklemedi. Bugün öğlen saatlerinde Ahmet Nur Çebi ile görüşen Yalçın, istifasını iletti.

İSTİFA KABUL EDİLDİ

Sergen Yalçın'ın istifası sonrasında başkan Ahmet Nur Çebi'nin nasıl bir karar vereceği beklenirken, istifaya karşı gelmemeyi seçtiği öğrenildi. Yalçın'ın İstifasını kabul eden siyah beyazlı ekip ayrılığı resmi hesabından duyurdu. Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımda "29 Ocak 2020 tarihinden bu güne Profesyonel Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

"HAYATINDA BAŞARILAR DİLERİZ"

Görev süresince Profesyonel Futbol Takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın ‘a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.