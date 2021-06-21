SON DAKİKA! Sezgin Baran Korkmaz hakkında flaş gelişme: Avusturya mahkemesi, tutuklanmasına karar verdi!

Son dakika haberi... Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili Avusturya Mahkemesi tarafından geçici tutuklama kararı verildi.

19 Haziran Cumartesi günü gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin geçici tutuklama kararı verildiği öğrenilirken, kararda Korkmaz'ın tutuklu olarak iade sürecini geçirmesine hükmedildi.

İadenin içeriğine ilişkin bir karar vermeyen mahkemede Korkmaz'ın ABD'nin talebine yönelik bir beyanda ve de hukuki itirazda bulunmadığı belirtildi.

Mahkemeden TRT Haber'e yapılan açıklamada iade kararının ne zaman verileceğinin şu an için söylemenin mümkün olmadığı belirtildi. Benzer süreçlerdeki tecrübelere göre ABD'den ek belgeler istenmesinin mümkün olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz’ın iade işlemleri için süreci başlattıklarını söylemişti.

Türkiye ve ABD tarafından aranan, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da 19 Haziran'da yakalanmıştı.

Korkmaz, kara para aklama suçundan ABD tarafından da aranıyordu.

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Korkmaz; gerçeğe aykırı belge düzenlemek, kara para aklamak ve ABD hazinesini 511 milyon dolar zarara uğratmak gibi suçlamalardan yargılanıyor.

Korkmaz hakkında "mal varlığı değerini aklama" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.