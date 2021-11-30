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  3. Son dakika | Şiddetli rüzgar uçak seferlerini vurdu! Türk Hava Yolları İstanbul varışlı seferleri durdurdu

Son dakika | Şiddetli rüzgar uçak seferlerini vurdu! Türk Hava Yolları İstanbul varışlı seferleri durdurdu

Son dakika... İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Türk Hava Yollarının İstanbul varışlı seferlerde uçaklara biniş işlemi durduruldu.

Son dakika | Şiddetli rüzgar uçak seferlerini vurdu! Türk Hava Yolları İstanbul varışlı seferleri durdurdu

İstanbul'u dün etkisi altına alan lodos, uçak seferlerini de vurdu. Türk Hava Yolları (THY) uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıklarken İstanbul varışlı seferlerde uçaklara biniş işlemi durduruldu. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün" İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yoğun rüzgar nedeniyle İstanbul'da 44 vatandaş yaralandı 4 vatandaş hayatını kaybetti.

Tayfun Altuntaş
Editör
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