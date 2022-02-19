Son dakika | Şikayetler sonrası harekete geçildi! Ticaret Bakanlığından yumurta açıklaması: Müfettiş görevlendirildi

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV indiriminin yüzde 1'e düşürülmesinin ardından birçok ürünün fiyatında düşüş yaşanmasına karşına yumurta fiyatlarında artış meydana gelmişti. Vatandaşların bu duruma tepki göstermesi üzerine Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin incelenmesi için müfettişler görevlendirildiği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir."

KDV İNDİRİMİNİN DETAYLARI

Söz konusu düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.