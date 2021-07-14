Kurban Bayramında oto tamirciler açık mı 2021 ? Oto tamirciler çalışıyor mu?Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?Cam Tavanlar 6. bölüm full, tek parça izle | Show TV Cam Tavanlar 6. bölüm canlı izleKurbanın 4. günü kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?Bozca isminin anlamı nedir, Bozca ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sen Çal Kapımı 45. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Sen Çal Kapımı 45. bölüm canlı izleYolcu (Seferi) Kurban kesmesi gerekir mi? Seferi kimse kurban kesebilir mi?Bayar isminin anlamı nedir, Bayar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Baray isminin anlamı nedir, Baray ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Trabzonspor Real Betis'in stoperi Sidnei'i gözüne kestirdi
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. SON DAKİKA ! Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Kural'a hapis şoku!

SON DAKİKA ! Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Kural'a hapis şoku!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp, hareket ve tehdit ettiği gerekçesiyle Ahmet Kural 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA ! Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Kural'a hapis şoku!

SON DAKİKA! İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen sonuçlandı. 60. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi daha önce verilen kararını tekrarladı. Oyuncu Ahmet Kural darp, hakaret ve tehdit suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DAVA GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

SON DAKİKA ! Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Kural'a hapis şoku!

Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu. Bozma sonrası 19 Şubat'ta yeniden yargılanmasına başlanan Ahmet Kural hakkında duruşma savcısı mütalaasını vererek "Hakaret", "Basit yaralama", "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi talep etmişti.

SON DAKİKA ! Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Kural'a hapis şoku!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT