Son dakika | Sosyal medya hesabından açıkladı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek," Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin."
Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 16, 2022
Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim.
Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin.
BAKANLARDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
Mevlüt Çavuşoğlu'nun paylaşımının ardından çok sayıda siyasi isim geçmiş olsun mesajı paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüse yakalanan, Dışişleri Bakanımız Sn. Mevlüt Çavuşoğlu Beyefendi'ye, geçmiş olsun. Rabbim, tez zamanda şifa versin inşallah.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na Rabbimden acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Mevlüt Bey.
KORONAVİRÜS KABİNEYİ ETKİLEDİ
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.