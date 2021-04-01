Son dakika | SPK'dan 10 yabancı bankaya ceza!

Son dakika haberi...Sermaye Piyasası Kurulu, geçen yıl 1 Temmuz'da gerçekleştirilen açığa satış işlemleri ile ilgili 10 yabancı kuruma en yükseği 7 milyon 808 bin, en düşüğü ise 187 bin lira olmak üzere ceza yaptırımı uyguladı.

Açığa satış yasağına uymayan 10 yabancı kuruma toplamda 26.352.711 Türk Lirası para cezası uygulanmasına karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurul Karar Organı’nın 30.06.2020 tarihli Kararını müteakip, 01.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler neticesinde incelemeye konu yatırımcılar hakkında verilen satım emrinin açığa satış olduğunun emrin verilmesi esnasında aracı kuruma bildirilmemesi suretiyle usulsüz açığa satış işlemlerinde bulunulması nedeniyle para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

Credit Suisse Securities Europe Limited 7.808.987 TL

Barclays Capital Securities Limited 7.046.401 TL

Merrill Lynch (BofA) International 6.321.045 TL

Wood and Company Financial Services AS 1.411.900 TL

J.P. Morgan Securities PLC 1.203.345 TL

Goldman Sachs International 870.557 TL

Moon Capital Master Fund 586.969 TL

Renaissance Capital Limited 586.969 TL

UBS AG London Branch 328.706 TL

HSBC Bank PLC2 187.832 TL"