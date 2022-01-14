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  3. Son dakika! SSK ve Bağ-Kur aylık ödemelerine yeni düzenleme!

Son dakika! SSK ve Bağ-Kur aylık ödemelerine yeni düzenleme!

Son dakika! SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeler artık, resmi tatil ya da hafta sonuna denk geldiği günler zamanında ödemeler gerçekleştirilecek.

Son dakika! SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk geldiği günlerde sarkıtılan ödemeler, artık gününde ve zamanında ödenecek.

Son dakika! SSK ve Bağ-Kur aylık ödemelerine yeni düzenleme!

MAĞDURİYET GİDERİLDİ

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesinde yapılan değişiklik ile, hafta sonu ya da resmi tatil günlerinde ödeme alacak olan vatandaşların, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla maaşlarında aksama olmaksızın, gününde yatırılacağı belirlendi. 

Bununla birlikte, maaş günleri resmi tatil ve hafta sonuna gelen SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki ödemelerde mağduriyet giderildi.

Son dakika! SSK ve Bağ-Kur aylık ödemelerine yeni düzenleme!

 

Büşra Mercimek
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