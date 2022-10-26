Son dakika | Süper Lig'de 12.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! Dikkat çeken Ali Palabıyık detayı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 12.haftasında Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık'a görev verilmedi.
28 Ekim Cuma
20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Bahattin Şimşek
29 Ekim Cumartesi
14.30 Konyaspor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Alanyaspor - Gaziantep: Arda Kardeşler
30 Ekim Pazar
14.30 Ankaragücü - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Beşiktaş - Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz
31 Ekim Pazartesi
20.00 Sivasspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir - Giresunspor: Mert Güzenge