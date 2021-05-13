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  3. Son dakika | Süper Lig'de 42.hafta maçlarının saatleri değişti ! İşte yeni maç saatleri

Son dakika | Süper Lig'de 42.hafta maçlarının saatleri değişti ! İşte yeni maç saatleri

Son dakika... TFF Süper Ligin 42.haftasında oynanacak olan maçların saatinde değişikliğe gitti.

Son dakika | Süper Lig'de 42.hafta maçlarının saatleri değişti ! İşte yeni maç saatleri

Son dakika... TFF,  Süper Ligin 42.haftasında oynanacak olan maçların saatinde değişikliğe gittiğini duyurdu. 

Buna göre  15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçların 6'sı saat 18.00'de, 4'ü ise saat 20.30'da başlayacak.

Ligde son haftanın programı şöyle:

15 Mayıs Cumartesi:

18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas Yeni 4 Eylül)

18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)

18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stadı henüz belli değil)

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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