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Son dakika | Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu!

Süper Lig'in 39. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Denizlispor, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

Son dakika | Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu!

Denizlispor, Süper Lig'in 39. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Denizlispor - Çaykur Rizespor maçının ilk 45 dakikasında gol olmadı. İkinci yarıda ise konuk ekip Çaykur Rizespor gidişatı değiştirdi. 

Çaykur Rizespor 72. dakikada Braian Samudio'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rizespor 1-0'lık skorla 3 puana uzanan taraf oldu. 28 puanda kalan Denizlispor, Süper Lig'e 39. haftada veda ederken Rizespor puanını 45'e yükseltti.

DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

11. dakikada Moroziuk'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleciden seken topu Mustafa Yumlu çizgiden çevirdi.

18. dakikada Fabiao'nun pasıyla toplu buluşan Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25. dakikada Ali Yavuz Kol'un topla bir süre ilerledikten sonra ceza sahası dışından attığı şutta top direkten döndü.

45. dakikada sağ kanattan Rodallega'nın yaptığı ortada ceza sahasındaki Hasan Ayaroğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu uzaklaştırdı.

50. dakikada Özer Özdemir'in pasında topla buluşan Sagal'ın sağ çapraz pozisyondan attığı şutta top yandan auta gitti.

53. dakikada Tunay Torun'un ceza sahasının dışından attığı şutta top üstten dışarı çıktı.

57. dakikada Özer Özdemir'in pasıyla kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Sagal'ın attığı şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı çıktı.

73. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ taraftan Michalak'ın yaptığı ortaya ceza sahasında Samudio'nun kafa vuruşunda yere çarpan top sekerek ağlarla buluştu: 1-0.

90. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Samudio'nun şutunda top kaleciden döndü. Topu önünde bulan Skoda'nun şutunda Mustafa Yumlu topu kornere gönderdi.

Karşılaşma konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile bitti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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