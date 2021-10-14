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  3. Son dakika | Sürpriz ziyaret: Taliban heyeti, Türkiye'ye gelecek

Son dakika | Sürpriz ziyaret: Taliban heyeti, Türkiye'ye gelecek

Son dakika... Afganistan'da yönetimi devralan Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanı Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Türkiye'ye gelerek görüşmelerde bulunacak.

Son dakika | Sürpriz ziyaret: Taliban heyeti, Türkiye'ye gelecek

Afganistan'dan Türkiye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleşecek. Diplomatik kaynakların verdiği bilgilere göre Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Katar’ın başkenti Doha’dan bir uçakla Türkiye'ye yola çıktı.

Türkiye’ye öğleden sonra gelmesi beklenen Muttaki, bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak. 

Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.

Tayfun Altuntaş
Editör
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