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  3. Son dakika | Taliban, binlerce DEAŞ üyesini serbest mi bıraktı? Pentagon'dan flaş açıklama

Son dakika | Taliban, binlerce DEAŞ üyesini serbest mi bıraktı? Pentagon'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Pentagon, Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği bölgelerdeki Afgan hapishanelerinden “binlerce” terör örgütü DEAŞ üyesini serbest bıraktığını açıkladı.

Son dakika | Taliban, binlerce DEAŞ üyesini serbest mi bıraktı? Pentagon'dan flaş açıklama

Son dakika haberi...Pentagon Sözcüsü John Kirby ve ABD'li Tümgenereal William Hank Taylor Afganistan'daki olaylar üzerine konuştu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada çifte bombalı saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların aksine yalnızca bir bombalı saldırı yapıldığına inandıkları belirtildi. Öte yandan Afganistan’dan geri çekilme tarihinde bir değişiklik olmadığı ve geri çekilmenin 31 Ağustos’ta tamamlanmasının planlandığı ifade edildi

PENTAGON'DAN 'DEAŞ' AÇIKLAMASI

Pentagon, Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği bölgelerdeki Afgan hapishanelerinden “binlerce” terör örgütü DEAŞ üyesini serbest bıraktığını da duyurdu. 

{TITLE_STRIP}ABD saldırıya nasıl yanıt verecek? Pentagon'dan çarpıcı açıklama

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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