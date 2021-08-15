Son dakika | Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirdi!

Son dakika haberi...Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını belirtildi. Taliban, Afganistan'daki 26 şehir merkezini de ele geçirmişti.

Son olarak Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçiren Taliban, ülkede kelimenin tam anlamıyla terör estiriyor.

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI EŞREF GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, dün yaptığı açıklamada, Taliban'a karşı cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini belirtse de ülkeyi terk etti.

"ALLAH ONDAN HESAP SORACAK"

Gani'nin ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile doğrulayan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Afganistan'ı zor zamanda terk etti. Allah ondan hesap soracak." ifadelerini kullandı.

Afganistan Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedi ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ellerimizi arkamızdan bağladılar ve vatanı sattılar. Gani ve ekibine lanet olsun." ifadelerin kullandı.

TALİBAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Taliban tarafından yapılan açıklamada, kadın haklarına saygı gösterileceği ve kadınların eğitim almasına izin verileceği belirtildi. Taliban daha önceki uygulamaların aksine kadınların yalnız dolaşabileceğini, çalışabileceğini ve başörtü takmalarına izin verileceğini kaydetti.