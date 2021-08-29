SON DAKİKA! Taliban'dan Kabil Havalimanı açıklaması!

SON DAKİKA! Taliban yetkilisi Kabil Havalimanı'na ilişkin Reuters'a konuştu. Taliban'ın teknik uzmanlardan oluşan yüksek nitelikli mühendis ekibinin havaalanını devralmaya hazır olduğunu belirterek, "Taliban ve ABD, hızlı bir devir teslimi hedefliyor. Havalimanının tam kontrolü sağlamak için Amerikalıların tamamen çıkışını bekliyoruz" dedi.

FLAŞ AÇIKLAMA!

Kabil Havalimanı'nda gerçekleşen tahliyelerin ardından, Amerika Birleşik Devletleri dışında tüm ülkeler görevlerini tamamladı. Durumun hemen ardından Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'dan, başkent Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'na ilişki flaş bir açıklama geldi.

"AFGANİSTAN'DA ÖNÜMÜZDEKİ SAATLER İÇERİSİNDE YENİ BİR SALDIRI GERÇEKLEŞEBİLİR"

ABD Başkanı Joe Biden önceki saatlerde yaptığı son dakika açıklamasında Afganistan'da önümüzdeki 24 ila 36 saat içerisinde yeni bir saldırının daha gerçekleşebileceği ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise havalimanına yapılan saldırıda 13'ü ABD askeri olmak üzere toplam 170 kişi hayatını kaybetmişti. DEAŞ'ın Afganistan'daki yapılanması DEAŞ-K'nin üslendiği intihar saldırılarında 300'e yakın kişi de yaralanmıştı.