Son dakika | Tarih belli oldu: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye gelecek

Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya gelecek. Günübirlik olarak planlanan ziyarette Scholz'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği ifade edildi. İki liderin görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.

Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.